Dying Light 2 Stay Human deler imponerende data fra 2023

Dying Light 2 Stay Human ble lansert i 2022, men akkurat som forgjengeren har det fått utmerket støtte fra Techland, som har sørget for at fellesskapet har vært mett og fornøyd. Nå som det nærmer seg slutten av 2023 har de delt en infografikk som avslører spillvanene våre i spillet.

Vi får blant annet vite at vi av en eller annen grunn kutter av flere venstrearmer enn høyre, at vi har dødd nesten 300 millioner ganger og at The Waling Dead-skinpakken er den mest populære i år.

Sjekk ut alt nedenfor og fortell oss gjerne om dine opplevelser på Dying Light 2 Stay Human.