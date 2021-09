Mange av utsettelsene vi har fått den siste tiden var forutsett lang tid i forveien, men det må uansett sies at dagens er årets mest forutsigbare. For Techland bekrefter...

Etter lang tid virker det endelig som om Techland er veldig trygge på at Dying Light 2 Stay Human faktisk kommer den 7. desember, for det har ikke akkurat vært få nyheter...

Dying Light 2-gameplay frister enda mer

den 1 juli 2021 klokken 22:13 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Techland forsvant såpass lenge under radaren for en stund siden at mange fryktet at Dying Light 2 Stay Human rett og slett hadde blitt kansellert, men den siste tiden har...