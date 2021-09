HQ

Mange av utsettelsene vi har fått den siste tiden var forutsett lang tid i forveien, men det må uansett sies at dagens er årets mest forutsigbare.

For Techland bekrefter at Dying Light 2 Stay Human utsettes fra den 7. desember til 4. februar. Begrunnelsen er selvsagt at utviklerne trenger litt ekstra tid for å finpusse siste rest selv om utviklingen nærmest er ferdig, men det er vel ingen hemmelighet at det også er greit å unngå Halo Infinite som lanseres den 8. desember.