Dying Light 2-utviklerne svarer på motreaksjonene mot mikrotransaksjoner

Dying Light 2 fikk nylig mye kritikk på nettet da den siste oppdateringen introduserte Dying Light-poeng, en valuta i spillet som koster ekte penger og brukes til å kjøpe kosmetiske pakker og andre småting i spillet.

Det irriterende er at du får 500 DL-poeng gratis, men mange av varene i butikken koster 550 poeng, noe som betyr at du må bruke ekte penger. Det er en billig taktikk som spillerne har fått nok av, og siden har de anmeldt spillet på Steam.

Techland har svart på Twitter/X og sier at "vi samler inn tilbakemeldingene deres og hører bekymringene deres. Så vidt vi forstår, stammer en stor del av frustrasjonen fra prissettingen av pakkene og de resterende DL-poengene."

"For å løse dette problemet har vi allerede begynt å jobbe med et par av løsningene som har blitt foreslått. Vi ser for eksempel på muligheten for å legge til en mulighet til å kjøpe enkeltelementer fra de eksisterende pakkene. Hvis du har DL-poeng til overs, kan du bruke dem på forskjellige pakker. Hvorfor ikke bruke Michonnes katana mens du cosplayer en kylling? Men det kommer ikke til å skje over natten, for det vil ta utviklerne litt tid å omarbeide systemet."



Likevel har dette ikke vunnet over samfunnet, ettersom mange bare ber om at denne ideen skal skrotes. Det virker som et feiltrinn for Dying Light 2, et spill som til nå har blitt mottatt svært positivt av både spillere og kritikere.