Dying Light 2-gameplay avslører desember-lansering

Da Techland endelig ga livstegn fra Dying Light 2 med en ekstremt kort teaser i mars lovet de at spillet fortsatt skulle komme i år, og det skal de visst klare såvidt.

Mot slutten av den over sju minutter lange gameplaytraileren vi har fått avsløres det nemlig at det som nå av en eller annen grunn heter Dying Light 2 Stay Human vil lanseres den 7. desember. Før den tid får vi servert en drøss med klipp fra selve spillet mens utviklerne forteller mer om historien, hvordan både parkour- og kamp-systemet har blitt forbedret, fremhever at valgene man tar kan få meget store konsekvenser, gir glimt av en rekke nye zombietyper og forteller mer om hvordan tiden på døgnet vil endre enda mer denne gangen. Enkelt sagt ser det meget ambisiøst ut, så jeg kan forstå at dette har tatt langt mer tid enn planlagt.