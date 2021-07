Dying Light 2-gameplay frister enda mer

Techland forsvant såpass lenge under radaren for en stund siden at mange fryktet at Dying Light 2 Stay Human rett og slett hadde blitt kansellert, men den siste tiden har vi fått mer enn nok detaljer og trailere til å gjøre det fullstendig klart at spillet nærmer seg. Noen av dem får virkelig spillet til å se lovende ut også.

Deriblant dagens fem minutter lange gameplayvideo hvor vi får se Aiden snike seg gjennom et sykehus i et par minutter før kaoset selvsagt starter og det blir tydelig hvorfor "Stay Human"-delen av navnet ble lagt til i mai.