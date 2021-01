Dying Light 2-skaperne beroliger fansen etter at ny leder slutter

Du ser på Annonser

Tidligere denne uken annonserte Pawel Selinger, som har vært både forfatter og "art director" hos Techland i 22 år, at han sluttet i det polske selskapet og dermed også forlot Dying Light 2. Siden vi ikke har hørt mye fra spillet etter utsettelsen og sparkingen av Chris Avellone førte dette selvsagt til at ryktene om utviklingsproblemer blusset opp igjen, så atter en gang må studioet roe ned folk. Jeg har fått følgende uttalelse fra Techland på email:

"Når det gjelder avgangen til Pawel Selinger, Techland sin tidligere "art director", vil vi berolige alle fans av det kommende Dying Light 2 om at posisjonen som "art director" ikke er truet siden den har vært holdt av Eric Cochonneau siden november 2019. Eric har tatt hånd om alle aspekter av produksjonen siden den gang, og gruppen har under hans ledelse gjort sitt beste for å gi spillerne et så bra spill som mulig.

Paweł Selinger, som har vært "narration designer" de siste to årene, bestemte seg i slutten av 2020 for å avslutte sitt samarbeid med Techland og fortsette karrieren sin et annet sted. Paweł brukte mesteparten av sitt proffesjonelle liv hos Techland, og han, som mange andre, kan ta æren for suksessen til Call of Juarez-serien. Han etterlater en stor del av seg selv i Dying Light 2 siden han jobbet på prosjektet fra starten av. Pliktene hans, inkludert historieavdelingen, ble tatt over av Piotr Szymanek i oktober 2020.

Vi vil dele spennende nyheter om Dying Light 2 snart!"

Selvsagt har vi hørt lignende ting fra dødsdømte spill før, men av det jeg hører har faktisk utviklingen begynt å gå greit igjen etter starten på Covid-19 og et par andre ting, så forhåpentligvis blir det lovende spillet faktisk en realitet i år.