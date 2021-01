Dying Light 2-utviklerne lover nye oppdateringer "snart"

Du ser på Annonser

Det har tydeligvis ikke gått helt som planlagt for Techland når det kommer til utviklingen av Dying Light 2. Det startet med en E3-demonstrasjon som ble rost av journalistene, men siden har det kommet frem historier om dårlige praksiser og interne konflikter mellom noen av studiets ansatte.

Og spillet har også blitt utsatt flere ganger, og det har heller ikke blitt vist frem på meget lenge. Forhåpentligvis stopper denne stillheten snart. Som GamingBolt skriver har noen av de ansatte fra marketingteamet sagt via Discord at de kommer til å snakke mye mer om Dying Light 2 i år.

Mer spesifikt sier de at de vil by på "fresh updates soon", men de sier ikke noe mer enn det. Spillet er i hvert fall ikke avlyst, og det ser ut til at utviklingen går fremover.

Du kan se den imponerende demonstrasjonen i videoen nedenfor.