Dying Light-franchisedirektør trekker seg for å utforske et nytt kapittel

Tymon Smektala, franchisedirektør for Dying Light hos utvikleren Techland, trekker seg fra sin rolle. Dette kommer etter nesten fire år med Smektala i spissen for Dying Light, og mer enn tretten år med selskapet som helhet.

"Etter mange år med Dying Light går jeg inn i et nytt kapittel. Det har vært en utrolig reise, og jeg er stolt av det vi har bygget opp", skriver Smektala på LinkedIn. Han takker folkene som jobber hos Techland for deres "lidenskap, energi og felles ambisjon om å gjøre Dying Light til den ultimate zombieopplevelsen."

Vi vet ikke hvor Smektalas karriere vil ta ham videre, men han tar et stort skritt bort fra en franchise han har brydd seg om i lang tid. Smektala har ikke alltid vært spilldesigner, og har også jobbet som rapper, artist og sjefredaktør i et forlag. Litt av en allrounder, egentlig, og likevel håper vi at en mann som er så lidenskapelig opptatt av spill og det å skape gode opplevelser som Smektala er, vil bli værende i mediet vårt. Sjekk ut intervjuet vårt med ham for Dying Light: The Beast for å høre mer om hans kjærlighet til sin nå tidligere franchise.