Dying Light: The Beast Guide - Tips og triks for å overleve Castor Woods

Verdenen på Dying Light: The Beast er slett ikke et lykkelig sted. Det postapokalyptiske området Castor Woods ser kanskje ut som et naturlig fristed på avstand, men når du kommer nærmere, ser du at det i virkeligheten er et helveteslandskap bebodd av infiserte monstre og uforsonlige mennesker. Du må ha vettet med deg hvis du vil klare deg gjennom dagen, og mer enn noen gang når natten faller på. For å hjelpe deg med å overleve har vi satt sammen en praktisk guide med tips og triks som vil hjelpe deg med å erobre villmarken på Castor Woods.

Øv parkour og øv litt mer

Den beste måten å overleve på i Dying Light: The Beast er rett og slett å lære seg å manøvrere unna de infiserte. For de fleste fiender som ikke er i stand til å klatre, er dette ganske enkelt, men etter hvert som du støter på flere og dødeligere typer infiserte, vil du støte på skapninger som kan sette opp en mektig effektiv forfølgelse. Så for å sikre at du er klar til å løpe fra og overvinne disse monstrene, anbefaler vi på det sterkeste at du trener parkour og lærer deg grensene for Kyle Cranes bevegelsesferdigheter, da det å vite hvor du kan og ikke kan klatre, kan redde livet ditt.

Sørg for å få dine åtte timers søvn

En annen sikker måte å overleve på Castor Woods er å unngå natten for enhver pris. Du kan ikke unngå mørket, for det vil være øyeblikk der du går inn i huler, tunneler og kloakker, men du kan for det meste unngå natten ved å gå til sengs. Når mørket faller på og du ser pipelyder som signaliserer de siste minuttene med sollys, må du sørge for at du enten er i nærheten av et trygt sted, eller at du allerede er på et trygt sted og kan hoppe til sengs for å spole tiden frem til solen står opp igjen.

Lås opp alle gjemmesteder og aktiver alle transformatorstasjoner du finner

Det er en god idé å låse opp alle gjemmesteder og transformatorstasjoner du kommer over, for det gir deg ikke bare trygge kontrollpunkter du kan stemple inn på, men også flere steder du kan få tilgang til en håndverksbenk, steder du kan finne nyttige håndverkstegninger og muligheter til å få noen enkle erfaringspoeng for å forbedre Cranes menneskelige side.

Knuckle dusters er en juksekode for menneske mot menneske-action

Når vi snakker om tegninger, finner du mange gjenstander og våpen som er helt fine i kampen mot de udøde. Men hva med når du kommer i kamp med mennesker som kan slåss mer intuitivt og intelligent? En kniv er ikke så nyttig når fienden din fortsetter å parere angrep. Inn med knokepustere. Du finner tegningene til disse ved å gå til stedet nedenfor, og når du har dem, kan du spamme angrep og effektivt nedkjempe alle menneskelige nærkamptrusler uten så mye som å bli skremt av angrepene deres. Dette er raske angrepsverktøy som ikke har mye innvirkning på utholdenhetsdrenering, og ærlig talt bør de være en fast del av din aktive våpenutstyrslinje.

Beast Mode er ditt trumfkort

Castor Woods Beast Mode kan være et tøft sted å overleve, det er det ingen tvil om. Når infiserte grupperer seg mot deg, eller en gruppe av baronens menn angriper, kan det føles overveldende og vanskelig å holde seg i live. Det er på grunn av dette at vi anbefaler å bruke Beast Mode hver gang du får sjansen. Det er egentlig ikke noe negativt med å slå seg løs, og det er ærlig talt mye tryggere i kamp når du er et one-hit wonder som knapt får en skramme når du blir angrepet. Så ignorer Bruce Banners råd og slipp "den andre fyren" ut så mye som mulig.

Snik først, og full kamp først når det virkelig gjelder

Når det er sagt, bør full kamp egentlig være siste utvei. Dying Light: The Beast er mye enklere når du holder deg i skyggen, når du slår til uten å vekke mistanke, og dette gjelder både menneskelige og infiserte fiender. Når alt kommer til alt, er du ikke i fare hvis fiendene ikke er klar over at du er til stede, eller hvis de ikke vet hvor du er. Så vær stille, vær stille, og lag bare bråk hvis du ikke har noe annet valg.

Sideoppdrag er avgjørende for å gå opp i nivå

Selv om du bare kan forbedre Cranes Beast Mode når kjernehistorien tillater det, kan du lettere oppgradere hans menneskelige side ved å fullføre oppgaver og utfordringer ute i verden. Så i tillegg til å låse opp trygge soner, som vi nevnte ovenfor, bør du ta på deg og løse så mange sideoppdrag du kan finne, ikke bare fordi de gir nyttig erfaring, men også fordi mange av dem belønner deg med nyttige gjenstander og tegninger som gjør det enda lettere å overleve.

Mørke soner kan være skremmende, men de er veldig givende

De beste ressursene finner du naturligvis ikke i den åpne verdenen. Du må gå inn i Dark Zones, lukkede områder uten lys der de smittede samles og venter på å bli vekket. Ideen er å besøke disse områdene og utforske dem i all hemmelighet, og plukke opp godsaker på veien, uten at skapningene der inne aktiveres og forsøker å rive deg i filler. Det er opprivende og litt stressende å utforske disse sonene, men hvis du overvinner frykten, vil du bli rikelig belønnet.