Dying Light: The Beast ser ut til å sette et siste stempel på Kyle Cranes eventyr

Det ser ut til at Techland vil bringe Kyle Cranes historie til en slutt i Dying Light: The Beast. Etter å ha fått en tvetydig slutt i Dying Light's The Following DLC, ble Kyle hentet tilbake til et annet spill, men denne gangen vil det ikke være noen tvetydighet om hvor han ender opp.

På et forhåndsvisningsevent for Dying Light: The Beast satte vi oss ned med franchisedirektør Tymon Smektala, hvor vi spurte om det kom til å være mye spillerinnflytelse i fortellingen, og om det er det endelige stempelet på Kyle Cranes historie.

"Det er faktisk forskjellen mellom The Beast og Dying Light 2 Stay Human, i Dying Light 2 Stay Human i Dying Light 2 Stay Human ønsket vi å utforske spillerens valgdrevne fortelling, men for denne ville vi spesifikt unngå det fordi vi ønsket at dette skulle være en kanonisk historie, og hvis du lar spillerne velge å ha sine valg, tror jeg det ville være urettferdig overfor spillerne å si hva som er kanonisk," begynte Smektala. "Så for The Beast ønsket vi spesifikt at det skulle være kanon, og jeg tror vi er ganske definitive med hvordan vi svarer på noen av de dvelende spørsmålene fra seriens historie ... når det gjelder Kyles Crane, tror jeg vi svarer på spørsmålene om hva som skjedde med ham, og hvordan han ender opp med eventyret sitt i The Beast."

Ifølge Smektala finnes det fortsatt hint og "små kroker" for fremtiden, men ellers ser dette ut til å være en slags endelig, lineær fortelling om Kyle Cranes hevn mot de som holdt ham innelåst i et laboratorium i et tiår.

Hvorfor Kyle er tilbake, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor, men Smektala sa at alle på Techland "savnet fyren."

Dying Light: The Beast lanseres 22. august for Xbox Series X/S, PS5 og PC.