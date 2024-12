Dying Light: The Beast viser mer skremmende mørke i gameplaytrailer

HQ

The Game Awards er en natt full av avsløringer, overraskelser og trailere, med Dying Light: The Beast blant det vi fikk se under årets prisutdeling. I det nyeste spillet i Dying Light-universet møter vi en annen type hovedperson.

En som ble eksperimentert på i fortiden, og som Kyle Crane vil du være ute etter å hevne deg på menneskene som brukte deg som forsøkskanin. Det er et frittstående Dying Light-eventyr som foregår i en mindre region.

Men det er fortsatt fullt av zombier å drepe. Du kommer til å hakke og skjære, skyte og brenne zombier i Dying Light: The Beast når det kommer neste sommer.