Dying Lights Hellraid-DLC oppdatert med historiemodus

Den middelalderbaserte Dying Light-utvidelsen Hellraid ble i går utvidet med en historiemodus, en ny fiende og to nye våpen. Oppdateringen kalles The Prisoner og er gratis for alle som har kjøpt utvidelsen. Beskrivelsen av oppdateringen lyder som følger:

"New challenges to face, new areas to discover, and an ally who needs your help — an ancient conflict reignites and you must prepare for an inevitable clash. But remember the mysteries of the Ba'al's Temple are well-guarded, and the fate of the one person who could guide you to the truth depends on you. Should you succeed, however, you'll earn a powerful bow, Corrupted Justice, which might tip the balance in the upcoming confrontation with the forces of evil."

De to nye våpnene som er lagt til heter Corrupted Justice og Bonecruncher. Corrupted Justice er en armbrøst som er det første prosjektilvåpenet i Hellraid, mens Bonecruncher er en kraftig tohåndsklubbe som kan mørbanke fiendene. Sammen med disse våpnene er den nye fienden som introduseres en skjelettkriger som gjemmer seg bak et overdimensjonert skjold.

Utviklerne lover at flere oppdrag legges til i fremtidige oppdateringer, så det ser ut som at vi kan se frem mot nytt innhold helt frem til lanseirngen av oppfølgeren i desember.

Takk, IGN