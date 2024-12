Dykk ned i kartellets datamaskin i Ancient Machines Vice Undercover

Hvis du likte puslespillutfordringene og den retro datasimuleringsestetikken i The Operator tidligere i år, er kanskje Ancient Machines Vice Undercover også verdt å holde et øye med.

Dette pek-og-klikk-spillet beskrives som en narkothriller som dreier seg om Vida, en hemmelig agent som etterforsker et narkotikakartell. Haken er at dette spillet er basert i et alternativt 1980-tallets Miami, en verden der etableringen av world wide web gjorde det mulig for kriminelle organisasjoner å raskt bli globale enheter ved å misbruke det mørke nettet og samtidig forbli uoppdagelige. For å starte etterforskningen får du i oppgave å hoppe inn på kartellets datamaskin en time om dagen, og bruke det unike Amigo OS -systemet til å dykke dypere inn i virksomheten og finne en måte å rive den ned fra innsiden.

Amigo OS er også et helt eget og unikt operativsystem som er utviklet spesielt for Vice Undercover. Det er laget for å ligne Windows 3.1 og har over 15 fullt fungerende apper som inkluderer politidatabaser, kartellapper og til og med en musikkspiller som er laget for å føles som Winamp. Du kan også bruke Amigo OS til å få tilgang til konfidensiell informasjon, se på overvåkningskameraer, bestille drap og til slutt også ta brutale avgjørelser som vil få deg til å stille spørsmål ved moralen din som undercoveragent.

Ancient Machine lover at Vice Undercover vil by på 22 kapitler med innhold som utgjør rundt 20 timer med spilling, og at "hver karakter og organisasjon du kommer over har sin egen og uavhengige bakgrunnshistorie å oppdage."

Mens du kan se en trailer av Vice Undercover i aksjon nedenfor, er det også verdt å følge med på PC Gaming Show på torsdag, ettersom spillet forventes å være til stede og komme med en kunngjøring.