Dykkeren Tom Daley viser frem pappsengene fra OL i Paris

Med tanke på at de neste olympiske lekene skal arrangeres i Paris, med åpningsseremoni i morgen, skulle man kanskje tro at den franske hovedstaden er en ledende global by, og at de deltakende utøverne ville få sove i ordentlige senger i den olympiske landsbyen. Men slik blir det ikke, for Paris-lekene har i stedet valgt et alternativ i papp.

Det virker riktignok som om dette pappalternativet er et overraskende godt konstruert og designet alternativ, noe den britiske dykkeren Tom Daley har bevist i en Instagram-video der han viser frem det modulære designet, robustheten og oppbevaringsmulighetene under. Sengene kommer til og med med et Paris 2024-sett med sengetøy...

Se videoen nedenfor for å se hvordan verdens beste idrettsutøvere kommer til å sove de neste par ukene.

