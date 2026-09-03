Dylan Falco forlater offisielt G2 Esports’ League of Legends -lag etter fem år som hovedtrener

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I sommer bestemte Dylan Falco seg for å trekke seg fra stillingen som hovedtrener for G2 Esports' League of Legends -lag – en stor beslutning, ettersom laget under hans ledelse i praksis har vært det ubestridte beste LEC-laget. Da nyheten kom, kastet G2 Esports seg raskt ut i å forfremme Luka «Perkz» Perković fra en posisjonstrenerrolle til hovedtreneroppgavene, en rolle han har hatt i nesten to måneder nå.

I forlengelsen av dette er det nå offisielt at Falco har forlatt G2 Esports etter fem år som hovedtrener for League of Legends -laget. Dette var en bemerkelsesverdig periode, da laget klarte å sikre seg 11 LEC-trofeer i løpet av denne tiden, samtidig som de også nådde langt i flere internasjonale turneringer.

Den store utfordringen for « G2 Esports i Perkz-æraen blir å se om den regionale dominansen kan overføres til den globale scenen – en bragd mange vestlige (EMEA og Nord-Amerika) organisasjoner har slitt med å oppnå.