Dynamisk klima, mer progresjon, uendelige muligheter: Alle de nye funksjonene i Cities: Skylines II

Det er bare litt over en måned til lanseringen av oppfølgeren til en av tidenes beste management-titler. Cities: Slylines II er en realitet, og vi har fått muligheten til å teste det selv ved å designe byen vår takket være gode råd fra Mariina Hallikainen, administrerende direktør i Colossal Order, som vi fikk en prat med under oppholdet på Gamescom.

Etter mitt første klønete forsøk på å komme inn i spillet (som er veldig intuitivt selv for en nybegynner som meg) viste jeg ham det jeg hadde laget. "Jeg er også opptatt av å gjøre byer mer funksjonelle enn vakre", bekjente Hallikainen i mikrofonen. Et viktig aspekt, siden du må tilby tjenester til alle industri- og befolkningsområder, for nå rykker årstidene frem og den kalde og harde vinteren nærmer seg i horisonten.

Og årstidene og været er en av de mest fremtredende nyhetene i Cities: Skylines II. "Hvis vi tenker på en by om vinteren, er det et stort behov for oppvarming. Da må man sørge for at det kommer nok energi inn i byen.

"Når det snør, samler snøen seg på veiene. Så hvis du ikke rydder veiene for snø, blir det glatt og flere trafikkulykker."

Det viser også hvordan de nye delsystemene konvergerer og utfyller hverandre. Hvis det for eksempel blir flere sykdommer eller ulykker på grunn av snø, trenger du bedre helsetjenester. "I det første spillet måtte du bygge samme type sykehus over hele byen, men nå kan du få mer kapasitet til pasientene, for eksempel ved å bygge ut den eksisterende servicebygningen."

"Og bygningsforbedringer påvirker forholdet til innbyggerne." Et viktig poeng, for vi må også holde øye med stemningen i byen, som for eksempel påvirker industriens produktivitet. Det er viktig at innbyggerne bor komfortabelt, har tilgang til alle fasiliteter i nærheten og har råd til å ta opp boliglån.

Og selv om Mariina Hallikainen ikke nevnte det i intervjuet, er handel også en annen viktig nyhet, ettersom vi vil kunne bruke overskuddet til å handle med andre byer eller skape en selvforsynt by. Valget er ditt.