LIVE
HQ
logo hd live | Borderlands 4
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Dynasty Warriors: Origins

      Dynasty Warriors: Origins bringer 1,000 vs. 1-kamper til Nintendo Switch 2 med mer innhold

      Samme dag som lanseringen av Nintendo-utgaven kommer innholdet til denne versjonen, så vel som til de andre plattformene.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Musou-sjangerens fans fikk en deluxe gourmetmeny på dagens Nintendo Direct. Ikke bare fikk de utgivelsesdatoen for Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, men det ble også bekreftet at en annen populær musou vil komme til Nintendo Switch 2.

      Vi snakker om sjangerens mest kjente franchise og den som ga den sin kjente form den dag i dag. Dynasty Warriors: Origins vil bli utgitt for Nintendo Switch 2, og det vil gjøre det med både innholdet som hittil er utgitt av Omega Force og Koei Tecmo, og en ny DLC med flere karakterer og kamper som kommer samme dag som utgivelsen, 22. januar 2026.

      Og hvis du vil se hvordan dette spillet (som vi har publisert vår anmeldelse av da det kom ut tidligere i år på PC, PS5 og Xbox) ser ut på sin nye Switch 2-slagmark, ikke gå glipp av traileren nedenfor.

      HQ
      Dynasty Warriors: OriginsDynasty Warriors: Origins

      Relaterte tekster

      0
      Dynasty Warriors: OriginsScore

      Dynasty Warriors: Origins
      ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

      Warriors-serien har fått mange spinnoff-spill de siste årene, men etter syv års pause er hovedserien endelig tilbake med en solid teknisk overhaling på slep.



      Loading next content