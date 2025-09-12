Dynasty Warriors: Origins bringer 1,000 vs. 1-kamper til Nintendo Switch 2 med mer innhold

HQ

Musou-sjangerens fans fikk en deluxe gourmetmeny på dagens Nintendo Direct. Ikke bare fikk de utgivelsesdatoen for Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, men det ble også bekreftet at en annen populær musou vil komme til Nintendo Switch 2.

Vi snakker om sjangerens mest kjente franchise og den som ga den sin kjente form den dag i dag. Dynasty Warriors: Origins vil bli utgitt for Nintendo Switch 2, og det vil gjøre det med både innholdet som hittil er utgitt av Omega Force og Koei Tecmo, og en ny DLC med flere karakterer og kamper som kommer samme dag som utgivelsen, 22. januar 2026.

Og hvis du vil se hvordan dette spillet (som vi har publisert vår anmeldelse av da det kom ut tidligere i år på PC, PS5 og Xbox) ser ut på sin nye Switch 2-slagmark, ikke gå glipp av traileren nedenfor.