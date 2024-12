Dynasty Warriors: Origins-demoen passerer én million spillere

HQ

Den nylig utgitte demoen for Dynasty Warriors: Origins har raskt blitt en stor suksess, og har angivelig nådd over en million spillere. Dette er en lovende milepæl, spesielt med tanke på kritikken det forrige spillet møtte ved lanseringen for over fem år siden.

Origins er basert på første halvdel av Romance of the Three Kingdoms, og har som mål å fokusere mer på historiefortelling og tilby en ny start for både nye og gamle spillere. Etter de første reaksjonene fra de som har prøvd det å dømme, ser Origins ut til å være den revitaliseringen serien lenge har trengt.

Dynasty Warriors: Origins lanseres på PlayStation 5, Xbox Series og PC via Steam den 17. januar neste år.

Har du prøvd demoen ennå? Hva er dine tanker så langt?