Dynasty Warriors Origins kunngjort for PlayStation 5

Et av spillene som ble kunngjort under den pågående PlayStation-strømmen var Dynasty Warriors Origins, som ryktes å bli vist på forhånd. Omega Force har ansvaret for utviklingen med Koei Tecmo som utgiver. Det ser ut til at det kommer til å bli mer av den typen gameplay fans elsker med en utgivelse for PC og PlayStation 5 neste år (det kan selvfølgelig være flere formater, men det er ikke bekreftet ennå).

Omega Force Det nye spillet har også en liten vri denne gangen, ettersom historien vil bli fortalt på en måte den aldri har blitt gjort før. De forklarer konseptet på PlayStation Blog:

"Men det er ikke alt, for for første gang i Dynasty Warriors-franchisehistorien vil vi skildre kaoset i de tre kongedømmene fra øynene til en 'navnløs helt'. Spill gjennom den historiske fortellingen om krig gjennom øynene til vår nye hovedperson, og vis frem det enorme landet Kina og dets tidløse soldater og generaler som aldri før!"

Sjekk ut den første traileren nedenfor.