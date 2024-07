Dynasty Warriors Origins vil ha det største antallet helter i franchisens historie

HQ

Dynasty Warriors Origins, det neste store spillet i Omega Force og Koei Tecmos populære musou-franchise, hadde en omfattende panelpresentasjon på ChinaJoy 2024-arrangementet som nylig ble avholdt. Vi fikk se noen nye spill og en grundig titt på systemene og karakteregenskapene, som det vil være mange av.

Faktisk vil det være Dinasty Warriors med flest spillbare karakterer i franchisens historie og også det største antallet soldater på skjermen, noe som gir en "overveldende følelse av realisme", ifølge Omega Force.

AI-en til NPC-ene har også blitt kraftig forbedret, med fiender som koordinerer angrep bedre, og den allierte siden må legge en strategi for hvordan de skal kombinere sine kampferdigheter. Dynasty Warriors Origins vil tilby en "dyp tolkning" av Three Kingdoms-historien, som dykker ned i det gamle Kina. Historien begynner før opprøret mot Den gule turban, da spillets hovedperson besøker en landsby som er rammet av hungersnød. Der møter han Zhang Jiao og Guan Yu, og de slår seg sammen for å kjempe mot korrupte embetsmenn.

Dinasty Warriors Origins er planlagt utgitt neste år på PC, PS5 og Xbox X/S Series.

