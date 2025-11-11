Dynasty Warriors Origins kunngjør større betalt DLC, Visions of Four Heroes, som lanseres januar 2026

HQ

Dynasty Warriors Origins, den siste hovedinngangen som ble utgitt tidlig i år for musou action-serien, vil ha en storstilt DLC som kommer ut ett år senere, kalt Visions of Four Heroes. En trailer ble utgitt for den "store betalte DLC", som "legger til nye historier med de fire heltene, nye allierte, våpen og mer", med Zhuhe, en mystisk kvinnelig NPC fra hovedspillet som blir en ny spillbar karakter.

For forhåndsbestillinger vil brukerne motta et hovedpersonens kostyme basert på den gule turbanantrekket. Det vil lanseres 22. januar 2026 på PS5, som kunngjort under tirsdagens State of Play Japan, samt resten av plattformene i spillet.

DLC-pakken vil også lanseres samtidig med Nintendo Switch 2-versjonen av spillet. Koei Tecmo og Omega Force har hatt det travelt, ettersom det bare var for to måneder siden, i september State of Play, da de kunngjorde Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered for utgivelse i mars 2026.