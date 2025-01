Dynaudio lanserer massiv lydplanke på 1500 watt

HQ

Den danske high-end høyttalerprodusenten Dynaudio, som mange lytter til hver dag uten å vite det, da de har en massiv bilavdeling som lager høyttalere til Volkswagen Group, har delvis lansert en svært avansert lydplanke ved navn Symphony Opus One. Akkurat som et annet dansk høyttalermerke er lydplanken mer et lydsystem, i dette tilfellet med 24 individuelle høyttalerenheter, 6 diskanthøyttalere, 14 mellomtoneelementer og 4 nye subwooferenheter, alle med en effekt på 1500 watt.

Til de kostbare høyttalerenhetene er det laget et kabinett med en ramme helt i aluminiumslegering, og nesten som forventet, mykt stoff på toppen, kombinert med trefinner i hvit eik, og ja, de er individuelt motorisert, for hvorfor ikke?

Den er ikke akkurat laget for små TV-er med en bredde på 73", og i ekte Dynaudio-stil kommer den med fire separate lydmoduser, som aktiveres av en kraftig DSP.



"Authentic" er ren og ekte stereo uten DSP og svart magi.



"Soundstage" ekstrapolerer bedre og større romfølelse til stereolyd.



"Immersive" er for naturlig romlig lyd som Atmos med full DSP som legger til side- og overheadkanaler.



"DeepDive" er for virtuell surroundlyd fra hvilket som helst materiale. Det beskrives som å kunne lage en "boble" rundt brukeren, uansett hvor vedkommende befinner seg i rommet.



Symphony Opus One ble opprinnelig laget som et konsept og demonstrert på CEDIA i fjor, der hi-fi-journalister ble imponert over SACD-avspillingen og dens evne til å være like god som et helt stereoanlegg. Det bør den også være, for prisen forventes å komme opp i 20 000 euro, og det har skjedd noen endringer i forhold til den versjonen som ble vist på CEDIA.