Dyr inntar London i nye Banksy-veggmalerier

Banksy er tilbake med flere mystiske veggmalerier. I sin nyeste serie har den ukjente kunstneren avbildet forskjellige veggmalerier som viser dyr som tar over London. Det første var en fjellgeit som satt på toppen av en avsats med steiner som falt ned.

Deretter dukket det opp to elefanter på vinduer i Chelsea, før tre aper ble sett svingende over en bro. Så fikk vi se en ulv på en parabolantenne, men siden den dukket opp, har parabolen blitt stjålet fra sin opprinnelige posisjon. Banksy delte bilder på Instagram-kontoen sin.

Betydningen bak disse veggmaleriene er ukjent, men mange peker på at de skildrer menneskehetens egen undergang, og at dyrene kommer tilbake etter at vi har vist oss å være vår egen verste fiende.

Hva tror du disse dyrene betyr?

