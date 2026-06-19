Dyrepasser hopper inn i krokodilleinnhegningen for å redde skadet gutt

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En mann er arrestert, mistenkt for drapsforsøk, etter at en treårig gutt ble kritisk skadet i krokodilleinnhegningen i Johnsons of Old Hurst-dyrehagen nær Huntingdon i Cambridgeshire. Det antas at Tracy Johnson, dyrepasser og kone til eieren Andy Johnson, gikk inn i innhegningen for å prøve å redde gutten.

Mannen som er pågrepet, er 30 år gammel og kommer fra Norfolk. Det sies at han ikke var kjent med gutten eller familien hans. Politiet i Cambridgeshire ankom åstedet i går ettermiddag, sammen med en luftambulanse som behandlet gutten før han ble fraktet til sykehus. Det er foreløpig uklart om gutten ble skadet som følge av et dyreangrep eller et fall inn i innhegningen.

Dyrehagens «Tropical House», der krokodilleinnhegningen ligger, er holdt stengt «av hensyn til familien». Ansatte ved dyrehagen har likevel kommet til stedet for å ta seg av dyrene inne i den ombygde låven, ifølge BBC.

Et nytt museum skulle åpne denne helgen på stedet, for å feire 20-årsjubileet for den første gårdsbutikken. Det er nå uklart om åpningen vil finne sted. Politiet snakker fortsatt med personer som var i dyrehagen da ulykken skjedde.