Dyson Airwrap i.d.

Teknologi kommer i mange former og er designet for å effektivisere og forbedre hverdagen vår. Det er elbilen vi kjører til jobben, smarttelefonen vi bruker til å betale for morgenkaffen, og, ja, håret som må styles riktig. Teknologien er overalt rundt oss, og den beveger seg til og med inn i aspekter av den nevnte hverdagen som vi kanskje ikke hadde forventet.

HQ

Dyson lager vanligvis ganske effektive og, hvis du spør oss, utmerkede støvsugere, men i en årrekke har de også tilbudt den såkalte Airwrap, et alternativ til en hårføner som har blitt en favoritt blant mange.

Dette er en såkalt "multistyler" i den forstand at den er designet for å gi flere stylingalternativer avhengig av hvilket tilbehør du fester, litt som munnstykkene på, ja, en støvsuger. Dette gjøres ved hjelp av den såkalte Coanda -effekten, som bruker en varm luftstrøm for å få håret til å krølle seg rundt enheten. Varmespredningen og den potensielle skaden på håret er langt mindre, og effekten er den samme, hvis du spør Dyson.

Det nye her er MyDyson -appen, som faktisk starter med noe så rudimentært som en quiz om håret ditt, og deretter snakker med appen i en slik grad at du får den ideelle krøllesekvensen for din hårtype. For noe så individuelt, og for mange så viktig, som hårstyling, er app-integrasjon og mer tilpasset bruk ganske ideelt, så mens det kan være irriterende å ha en tannbørste som via en app forteller deg at du skal pusse håret hardere, virker det mer elegant implementert her.

Dette er en annonse:

Så hvordan kan jeg egentlig vite det? Vel, for å teste Airwrap i dag dro jeg til kjæresten min Klara, som faktisk har uttrykt et ønske om å teste den selv, og dette er hva hun sier om noen uker med den :

"Jeg heter Klara og er kjæresten til Magnus. Jeg innrømmer at jeg pirket litt på Magnus og spurte om det var mulig å teste en Airwrap. Jeg var ikke klar for å investere penger i en, men jeg ble lokket av de kule reklamene der håret nærmest snurrer seg som magi rundt den, og det faktum at den er betydelig mer skånsom mot håret enn et klassisk krølltang.

Litt kontekst om håret mitt: Det er langt og tykt, faktisk veldig langt og tykt. Det går helt ned til korsryggen. Når det gjelder tekstur, kan håret mitt gjøre alt. Hvis jeg glatter det og føner det, blir det nesten helt glatt. Hvis jeg lar det lufttørke, er det veldig bølget, og hvis jeg bruker en defuser, har jeg krøller overalt. I utgangspunktet, ja, jeg vil kalle det bølget. Også, jeg har bangs. Ikke ekte lugg, men noe halvlangt på sidene, som jeg liker å ha litt volum i og litt "swing". Som du sikkert kan gjette, kan det være vanskelig å style, og de fleste dager ender jeg opp med, ja, halvbølget, litt krusete hår som ikke er så veldig pent å se på.

Derfor ble jeg veldig glad da Magnus fortalte meg at jeg kunne teste en Airwrap. Jeg har ærlig talt brukt den nesten hver dag siden. Jeg innrømmer at den er litt vanskelig å lære seg å bruke, og det var flere ganger i begynnelsen da jeg var litt frustrert. Det krever litt øvelse å få håret til å krølle seg lett og elegant rundt krølltangen. Etter et par YouTube-videoer fikk jeg taket på det. Det er likevel ikke det krøllejernet jeg bruker mest. Jeg er glad i børsteenheten. Jeg bruker den hver gang jeg har vært i dusjen. Jeg kjemmer gjennom håret med børsten mens jeg føner, og håret blir relativt glatt og tørt på veldig kort tid. Jeg trenger ikke å svinge hodet ned og få et halvt grep i ryggen som når jeg bruker min vanlige hårføner - og det elsker jeg. Det er enkelt og praktisk, samtidig som jeg ikke føler at jeg rister håret fullstendig med varme. Jeg bruker rundbørsten som også følger med, hver dag. Jeg bruker den til luggen. Jeg ruller luggen rundt børsten, blåser litt varme, lar den kjøle seg litt ned, og så har jeg den flotteste, sprettende luggen som ser ut som noe fra en L'Oréal-reklame. Produktet kommer forresten med en ganske kul app som kan veilede deg gjennom alt fra krøller til glatt hår. Jeg satte den opp med en gang og lagde en slags hårprofil, og appen guider deg veldig godt. Det er et ganske solid verktøy, ingen tvil om det.

Dette er en annonse:

Som du kan høre, er jeg ganske glad i Airwrap i.d. Mitt eneste lille problem er at jeg har vanskelig for å få stylingen til å vare. Jeg lærer meg små triks underveis, som at håret skal være ca. 80 % tørt når du styler osv. Men jeg skulle gjerne sett at det holdt litt bedre. Er det jeg som trenger å google litt mer og lære meg litt mer? Kanskje det er det. Men et faktum er at et godt gammeldags krølltang ville holdt krøllene mine bedre og lenger enn Airwrap (vel, og knuse den med varme, jeg vet, men likevel!)."

Rundt £430 for en multistyler er mye, men i motsetning til noen av Dysons andre avleggere, er denne ganske åpenbart forankret i et beviselig, faktabasert teknologisk rammeverk som vant Klara over nesten umiddelbart. Problemet med at den stylede frisyren ikke helt tåler dagens stress og jag er litt problematisk og krever en lengre testperiode, ettersom Klara tilsynelatende lærte seg å mestre Airwrap som en nymotens måte å gjøre noe ganske klassisk på over tid.

Foreløpig er vi imidlertid, basert på Klaras testing, villige til å konkludere med at Airwrap, om ikke annet, fortsatt gir en mer skånsom behandling og et mer allsidig preg på hårstyling, men til en pris.