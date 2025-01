Dyson Wash G1

Dyson har imponert med sine støvsugere ved flere anledninger, og det gjør de på sett og vis fortsatt. Etter at de revolusjonerte den moderne støvsugeren, strømmet det ut et hav av etterlikninger, og i dag er det relativt enkelt og mye billigere å kjøpe en støvsuger som både ser ut som og oppfører seg som en Dyson.

HQ

Enda morsommere er det at det samtidig skjedde en annen utvikling: I en periode kunne man kjøpe relativt vedlikeholdsfrie "dual purpose"-støvsugere som i tillegg til å støvsuge også kan moppe gulv, litt som en robotstøvsuger i håndholdt form. Dyson har også lansert en Submarine -variant som gjør nettopp det, men nå føler de tydeligvis behov for et produkt som kun rengjør harde overflater. Dette er Wash G1.

En Dyson har alltid vært enkel å sette opp, bruke og håndtere, og det samme kan sies om Wash G1. Delene er pakket inn på en sikker og intelligent måte, og det hele klikkes sammen uten store fanfarer. Den ser relativt futuristisk ut med sin gjennomsiktige vanntank, som fortsatt ser skinnende ut på vår testenhet, men som du kanskje skulle ønske var gjemt bort eller utformet i matt plast om et halvt år. Den er absolutt ikke stygg, og det er heller ikke det medfølgende stativet som lader G1 og blant annet kan tørke børstene etter gulvvask.

Men det er ikke til å komme utenom at dette er et langt mer restriktivt og bevisst designet produkt, på godt og vondt. G1 er utelukkende designet for harde overflater som vaskeromsgulv, fliser og lignende. Her er det ingen absorberingsevne. Og du kan ikke vaske et teppe eller en matte. Det betyr at du kjøper G1 for å rengjøre kjøkken, bad eller andre harde overflater, og derfor blir dette raskt et supplement snarere enn et sentralt rengjøringsverktøy.

Som du skjønner, er jeg litt lunken til dette konseptet totalt sett. Ja, det er veldig lett å ta av seg hatten for et høyspesialisert produkt som er bevisst utviklet for å være effektivt til en bestemt oppgave. Men samtidig finnes det noen ganske gode produkter som gjør begge deler, som kan brukes på alle typer overflater, og hvor du får en lignende ladestasjon og sugekraft for mindre penger.

Men la oss si at du ser for deg at du trenger et så spesialisert produkt som G1 - er det så bra? Ja, det er den virkelig. Det er to beholdere for friskt og brukt vaskevann, men smuss, skitt og støv vispes ikke ned i vaskevannet, men fanges i stedet opp i et eget brett. Den fanger ikke opp alt, men den fanger opp mye av det, noe som gjør vedlikehold og rengjøring mye enklere. De to fiberbelagte moppehodene er ekstremt effektive og krever langt færre passeringer for å få bort selv kaffeflekker eller saft fra gulvet.

Det ser ikke ut til å være en motor som er spesielt utviklet for å gi fremdrift, så det krever litt innsats for å få den i gang. Dessuten er det omtrent 40 minutters bruk på en enkelt lading, noe som for oss tok omtrent to timer fra 0-100 %. Det hele er til å leve med, men ikke akkurat en trendsetter.

Men i ren kraft klarer Dyson fortsatt å bevise at de er verdt det, og det er en forfriskende umiddelbarhet i kombinasjonen av bare intensjonell design og fantastisk byggekvalitet. Men det er vanskelig å glemme at for eksempel Roborocks Flexi Pro faktisk koster mindre enn en Wash G1. Er den like god til å rengjøre gulv? Nei, men den kan gjøre mye mer. Hvis du nesten utelukkende har flislagte gulv, eller et kjøkken som er så stort at det krever en egen separat gulvvask, kan det være verdt det. Men Dyson burde heller legge mer innsats i å lage bedre Submarine produkter.