E-sport- Nations -cupen er utsatt fra november 2026 til november 2027 på grunn av den pågående konflikten i Midtøsten

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Esports Foundation bestemte seg i sommer for å fremskynde sine store planer mye tidligere enn forventet ved å flytte Esports-VM til Paris i Frankrike i stedet for å arrangere det i Riyadh i Saudi-Arabia. Årsaken var den pågående konflikten i Midtøsten, som har gjort landet til et mer utfordrende og utrygt reisemål for turister – en situasjon som tilsynelatende ikke vil endre seg på lang tid heller.

Selv om mange hadde håpet at denne konflikten ville være over nå, fortsetter stridighetene og eskalerer til og med enkelte steder, noe som nå har ført til at Esports Foundation har måttet ta en ny viktig beslutning.

Esports Nations Cup, som bytter ut klubbkonkurranser med konkurranser mellom land, er utsatt fra november 2026 helt tilbake til november 2027. Ja, den første utgaven av turneringen, som har avholdt kvalifiseringskamper gjennom det meste av denne sommeren, er utsatt med et helt år, alt på grunn av den «generelle regionale situasjonen».

Esports Foundations administrerende direktør, Ralf Reichert, har uttalt følgende om saken: «Beslutningen om å utsette Esports Nations Cup ble ikke tatt på lett grunn. Responsen fra landslagspartnerne, utgivere, spillere og miljøer over hele verden har vist oss hvor stort potensialet i denne konkurransen er. Vi skylder dem en førsteutgave av ENC som gjennomføres under de rette forholdene og på det nivået denne ideen fortjener. Å arrangere turneringen i Riyadh neste år endrer ikke vårt engasjement. Vi vil fortsette å investere i våre landslagspartnere, samarbeide med utgivere og bygge opp de nasjonale økosystemene som allerede tar form rundt konkurransen. Arbeidet fortsetter, og vår ambisjon for ENC forblir uendret.»

Interessant nok fremhever pressemeldingen spesielt «Saudi-Arabia er fortsatt fullt i stand til å være vertskap for arrangementer, og store sports- og underholdningsarrangementer fortsetter som planlagt», noe som i noen grad står i motsetning til denne beslutningen om å utsette Esports Nations Cup.

I tillegg blir vi fortalt at en revidert konkurransekalender, kvalifiseringsveier og andre konsekvenser vil bli forklart nærmere i løpet av de kommende ukene, og mange spillere som allerede hadde kvalifisert seg, lurer nå sannsynligvis på om de vil beholde plassen sin eller ikke.