E3 2021 er fortsatt på vei - Forvent store spillnyheter i sommer

I over to tiår har spillentusiaster gledet seg til store nyheter og annonseringer hver sommer, noe Electronic Entertainment Expo-messen kan ta veldig mye av æren for. Dessverre ble den såkalte E3-messen til slutt kansellert i fjor som følge av Covid-19, men organisatørene i Entertainment Software Association virket klare på at den ville komme tilbake i år til tross for synkende relevanse. De har fortsatt ikke endret planene.

Video Games Chronicle har nemlig fått fingrene i noen dokumenter ESA har sendt ut til en rekke utgivere hvor foreningen foreslår hvordan E3 kan gjennomføres digitalt over tre dager i år. Blant annet er planen å ha et åpningsshow i skikkelig konferansestil den 14. juni, og deretter ha en rekke to timer lange og kortere streamer fylt med andre annonseringer fra ulike utgivere og utviklere. I tillegg skal vi i pressen få se og prøve flere av spillene dagene før slik at vi kan bygge videre på disse nyhetene med egne inntrykk, intervjuer og lignende. Dermed høres det på papiret ut som om de "store endringene" vi ble lovet i fjor i alle fall ikke er ekstreme om samarbeidspartnerene godtar forslagene.

Hva offisielle detaljer angår svarer en talsperson for ESA bare følgende etter spørsmål fra meg i en email:

"We can confirm that we are transforming the E3 experience for 2021 and will soon share exact details on how we're bringing the global video game community together.

We are having great conversations with publishers, developers and companies across the board, and we look forward to sharing details about their involvement soon."

Samtidig bekrefter Geoff Keighley at Summer Game Fest kommer tilbake i år også, men at annonseringene ikke vil være spredd over flere måneder denne gangen.

Hvordan håper du nyhetssommeren blir? Hva kan forbedres fra fjorårets sommer? Hvilke spill vil du se mer fra?