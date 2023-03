HQ

Samtaler om døden til Electronic Entertainment Expo ble gjenopplivet da Ubisoft plutselig trakk seg ut på mandag og bensin ble kastet på bålet da Sega og Tencent gjorde det samme i går. Derfor var kveldens avsløring ekstremt forventet.

To av IGNs kilder har delt en e-post fra Entertainment Software Association som bekrefter at E3 2023 er kansellert. Begrunnelsen er at showet "rett og slett ikke fikk den vedvarende interessen som var nødvendig for å utføre det på en måte som ville vise størrelsen, styrken og virkningen av vår bransje", så det vil være veldig interessant å se om ESA har noe som helst håp om å ha en E3 i 2024 eller om dette faktisk er døden til det som pleide å være videospillindustriens største og viktigste begivenhet.

Nå må vi "bare nøye oss" med Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, Starfield Direct, en ny Devolver Direct, PlayStation Showcase, en stor Ubisoft Forward og andre nyhetsfylte streamer de forskjellige utviklerne og utgiverne organiserer selv.