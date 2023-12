E3 er nå offisielt stengt for godt

HQ

I to og et halvt tiår var E3 årets høydepunkt for alle gamere. Det var her det ble holdt påkostede pressekonferanser som forklarte hvilke spill vi skulle spille det kommende året, og takket være inntrykkene fra messegulvet fikk vi vite hvordan det var å spille etterlengtede titler.

Men de siste årene har messen slitt med å holde seg relevant. Mange ønsker rett og slett ikke å samle annonseringene sine på noen få dager, og kostnadene ble for høye etter hvert som direktesendinger, Early Access og Geoff Keighleys showinnsats ble stadig viktigere. Og nå er det klart at E3 legges ned for godt. E3 2019 ble dermed den siste virkelige messen, og hvordan dette vil påvirke de til nå nærmest obligatoriske sommerpressekonferansene gjenstår å se, samt om noen andre arrangører har lyst til å prøve å gjøre noe selv omtrent samtidig (en stor spillmesse i USA er noe det definitivt burde være et marked for).

En forventet, men likevel trist beskjed som betyr at spillsommerene våre ikke blir helt de samme i fremtiden.