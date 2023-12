E3 er offiselt død

HQ

I to og et halvt tiår var E3 årets høydepunkt for alle gamere. Dette var messen som startet med store pressekonferanser fylt med de største annonseringene og trailerene før de som var i Los Angeles fikk teste ut kommende spill. Men de siste årene har messen slitt med å holde seg relevant. Takket være internett har mange utviklere og utgivere valgt å spare ekstremt mye penger på å bare gjøre annonseringer selv, samtidig som de kunne følge sin egen timeplan. Når Nintendo, PlayStation, Microsoft og altmuligmannen Geoff Keighley på toppen av pandemien begynte å ha lignende presentasjoner er det ikke rart E3 ble kansellert noen ganger, noe som fikk ryktene om messens død til å eksplodere. Derfor var det bare et tidsspørsmål før dagens annonsering kom.

Entertainment Software Association (ESA) forteller i en pressemelding og på sosiale medier at E3 nå legges ned, 28 år etter at den startet. Noe stort mer enn det får vi ikke vite, men selskapet lover å fortsette å være spillindustriens ansikt utad selv om dette betyr det har mistet en massiv inntektskilde.