E3 kommer tilbake i 2021

For tre uker siden kunne Entertainment Software Association bekrefte at de kansellerte årets Electronic Entertainment Expo, altså E3 2020. Etter noen trøblete år trodde flere at dette betydde slutten for en av verdens mest kjente messer, men det er visst langt fra tilfellet.

I en pressemelding skriver nemlig ESA at de nå har tidene for E3 2021, og at de planlegger å ha den fra 15. - 17. juni. De gjentar samtidig at dette vil bli en annen utgave av messen enn av har blitt vant til, en "reimagined" utgave. Dermed kan det virke som om vi endelig vil få se hva dette faktisk betyr sommeren 2021.