EA bekrefter at en etterlengtet remaster er på vei

Da remaster-bølgen virkelig herjet i starten av denne generasjonen sa EA at de ikke var interesserte i å pusse opp sine spill, men siden den gang har vi sett flere av klassikerne deres bli pusset opp. De har ikke tenkt å stoppe heller.

Under kveldens investormøte kunne de nemlig bekrefte at en ny etterlengtet remaster, eller "EA HD Title", vil lanseres før neste april. Dere som har lest noen av mine tidligere artikler vet at det her er snakk om remastere av Mass Effect-trilogien, så nå får vi bare se når samlingen kommer til butikkene.