EA bekrefter at en tredje Star Wars Jedi-tittel er under utvikling

Selv om de fleste nok mistenkte at dette var tilfelle, er det alltid hyggelig å få en bekreftelse. Og Electronic Arts ga nettopp en slik bekreftelse tirsdag kveld da de avslørte at et tredje og siste spill i Star Wars Jedi-serien er i støpeskjeen. Her er hva EA Entertainment and Technology-sjef Laura Miele sa :

"Respawn jobber hardt for å bringe det siste kapittelet i denne spennende historien til spillerne."

Dessverre er skaperen av de to første spillene, Stig Asmussen, ikke lenger hos Respawn, men vi krysser fingrene for at han fortsatt har hatt tid til å snakke med sine gamle kolleger om hvordan han ønsket at historien skulle ende. At det blir et tredje spill er ikke overraskende når Miele også fortalte oss hvor bra Star Wars Jedi: Fallen Order og Star Wars Jedi: Survivor har prestert :

"Over 40 millioner Star Wars-fans har knyttet seg til Cal Kestis og hans vei mot å bli en mektig jedi."

Vi gleder oss selvfølgelig til å fullføre Cal Kestis' historie, og minner om at spillet denne uken også ble sluppet til PlayStation 4 og Xbox One - noe vi nylig rapporterte om.

Er det noe spesielt du håper på i del tre?

