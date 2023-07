EA bekrefter Black Panther-spill

Det er ett år siden Giant Bombs Jeff Grubb hevdet at Electronic Arts var i gang med å utvikle flere spill basert på Marvel-figurer, inkludert et Black Panther-prosjekt fra det nye Seattle-studioet. Vi måtte bare vente to måneder før EA offisielt kunngjorde at Dead Space Remake-skaperne hos EA Motive var i gang med å utvikle et Iron Man-spill, og nå er det på tide å krysse enda en elsket figur fra listen.

EA og Cliffhanger har bekreftet at de lager et Black Panther-spill. Det blir et tredjepersons action-eventyrspill for én spiller. Det er de eneste konkrete detaljene vi har fått vite, men studiosjef Kevin Stephen får det til å høres ut som om det i det minste vil være en halvåpen verden og skal gi oss mulighet til å ta valg som påvirker historien:

"Vi er dedikert til å gi fansen en definitiv og autentisk Black Panther -opplevelse som gir dem mer handlingsrom og kontroll over historien enn de noen gang har opplevd i et historiedrevet videospill. Wakanda er en rikholdig sandkasse for superhelter, og vårt mål er å utvikle en episk verden for spillere som elsker Black Panther og som ønsker å utforske Wakandas verden like mye som vi gjør."

Akkurat som med fjorårets Iron Man-spill bør vi ikke forvente å se eller høre mer om dette på en god stund, ettersom en av grunnene til denne kunngjøringen er at Cliffhanger har begynt å ansette folk til prosjektet, så vi får se om dette lanseres før Skydances Captain America/Black Panther-spill.