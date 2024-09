EA bekrefter flere detaljer om The Sims-filmen

The Urbz - flunkende nye skjermiser! den 3 juli 2004 klokken 12:15 NYHET. Skrevet av Bernt Erik Sandnes Du kjenner kanskje til The Sims! Nå kommer Maxis ut med et spill som på mange måter ligner Sims på en prikk. Forskjellen er at du nå har en 3D-look på spillet som igjen vil være veldig likt det kommende The Sims 2.

Nye skjermiser fra The Sims Makin' Magic den 23 oktober 2003 klokken 12:39 NYHET. Skrevet av Thomas Mäki EA's The Sims-serie har blitt en av spillverdens største varemerker. Snart slippes neste utvidelse, The Sims Makin' Magic til PC. Den store nyheten her er at dine simmer kan magi - alt fra kjærlighetsbesvergelser til mindre trivelige saker.