EA bekrefter stort lydspor til Skate reboot

Skateboardkultur og musikk har alltid gått hånd i hånd. Derfor er EAs bekreftelse på at det kommende Skate vil inneholde et massivt soundtrack med mer enn 100 lisensierte låter, en kjærkommen nyhet. Bare tenk tilbake på Tony Hawk's Pro Skater-serien, der musikken ofte var like viktig som selve spillet.

I denne rebooten av Skate går EA all in med et omfattende lydspor. Forvent deg navn som Denzel Curry og Turnstile sammen med legender som Earth, Wind & Fire. Det er en line-up som perfekt gjenspeiler den eklektiske smaken som har definert skateboardkulturen i flere tiår, en verden der hiphop, punk og funk alltid har eksistert side om side.

Å sikre seg rettighetene til et så stort antall låter er ingen liten bragd, spesielt siden det kan være både dyrt og komplisert å lisensiere musikk. Men EA ser ut til å forstå at uten et pulserende, sjangerblandende lydspor ville Skate miste en viktig del av sin identitet.

Så spørsmålet er: Er du klar til å kaste deg ut i det?