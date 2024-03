EA betaler universitetsfotballspillere 600 dollar for å være i EA Sports College Football 25

HQ

Det har blitt avslørt at EA vil betale idrettsstudentene som brukes i EA Sports College Football 25. På grunn av endringer i reglene som universitetsidrettsutøvere i konkurransedivisjonen må forholde seg til, er det nå tillatt å gi dem økonomisk kompensasjon for å bli brukt i det kommende sportsspillet.

Når det gjelder hvor mye penger EA punger ut for å få disse utøverne med i spillet, skriver ESPN at det er sendt ut kontrakter til opptil 134 skoler i førstedivisjon i collegefotball, og at utøverne skal få 600 dollar for å bli avbildet i spillet.

Kontrakten skal også være "opt-in", noe som betyr at utøverne kan velge å ikke ha navnet, bildet eller likheten sin representert i spillet, eller velge å ikke delta i fremtidige utgaver av serien. På samme måte skal utøverne få betalt på årsbasis.

Det sies at rundt 11 000 spillere skal være med i EA Sports College Football 25, noe som betyr at EA må ut med rundt 6,6 millioner dollar for å betale alle utøverne, noe som utvilsomt er en liten sum sammenlignet med andre utviklingskostnader.