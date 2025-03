EA detaljerer formatet og plasstildelingen for eChampions League 2025

HQ

Nå som de regionale EA Sports FC Pro -turneringene nærmer seg slutten, med ePremier League som den første og avsluttes i løpet av helgen og LaLiga FC Pro, KPN eDivisie, eLigue 1, Virtual Bundesliga (VBL), og eSerie A alle skjer frem til begynnelsen av mai, har vi nå blitt gjort kjent med planene for sesongen 2025 eChampions League.

Satt til å skje mellom 16. mai og 28. mai, med kvalifiseringskamper først og finalene som ligger på Eisbach Studios i München, Tyskland på slutten, vil turneringen inneholde 36 lag i år, og den nøyaktige spilleautomattildelingen er nå avslørt.

ePremier LeagueVBL, VBL, eLigue 1, KPN eDivisie, eSerie A, og LaLiga FC Pro får alle fire plasser hver, mens eLiga Portugal får to plasser. Resten av de regionale ligaene får én plass hver, og dette inkluderer følgende turneringer :



eFutisliiga



eEliteserien



eLiga Tsjekkia



ELOI



eFirst League



Malta ePremier League



Proximus ePro League



Esports A League



Orange eLeague



eSuperliga



Den nøyaktige strukturen for eChampions League vil se en League Phase med alle lag som skjer mellom 16. og 17. mai, deretter en 24-lags Knockout Phase 18. mai, og deretter finalen med åtte lag 28. mai. Den totale premiepotten er ikke nevnt, men vi vet at billetter til de direktesendte finalene vil bli lagt ut for salg fra 3. april.