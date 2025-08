EA er interessert i å gjøre Apex Legends om til en film eller TV-serie

HQ

EA har noen forskjellige videospillfilmatiseringer på gang. Det er planer om å gjøre Mass Effect om til en serie og The Sims til en film, men det ser ut til at de har enda større ambisjoner utover det også.

I et nylig intervju med Variety forklarte EA Entertainment president Laura Miele at selskapet fortsatt er interessert i å finne måter å gjøre Apex Legends om til en film eller TV-serie. Miele forklarer at de som ofte spiller videospillet, bare får tilgang til en del av den bredere historiefortellingen, og at universet har ryggraden til å bære mye dypere narrativ utforskning.

Miele hevder at spillerne "ikke har all bakgrunnshistorien, historien, og det er bare rike verdener og rik historie med disse karakterene og disse legendene som kan komme til liv gjennom lineære medier og partnerskap." Hun forklarer også at "vi er ganske motiverte til å gjøre det, og å gjøre det på en måte som virkelig respekterer og opprettholder merkevaren og franchisen."

Tror du det er plass til en Apex Legends -filmatisering, eller tror du det er bedre for EA å fortsette å fokusere på å utvikle og utvide videospillet?