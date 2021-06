EA er overraskende gavmilde med Star Wars Jedi: Fallen Order

Som både ryktene og klare tegn indikerte har altså PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene av Star Wars Jedi: Fallen Order plutselig blitt lansert i dag, men EA og Respawn har faktisk noen ekstra gledelige overraskelser på lur.

Her snakker vi tross alt om et selskapet som flere ganger har prøvd å ta betalt for oppgraderinger til PS5 og Xbox Series eller i alle fall begrenset hvor lenge man får gjøre det gratis. Derfor er det meget hyggelig å ikke bare få bekreftet at alle som allerede eier Star Wars Jedi: Fallen Order på PS4 eller Xbox One får den nye utgaven gratis, men i motsetning til mange andre har de funnet en løsning for forbrukere som har valgt heldigitale konsoller også. Om du eier en fysisk utgave av spillet på PS4 eller Xbox One, men har en heldigital konsoll må du gå inn på EA sin hjelpeside, og deretter fylle ut et skjema i tillegg til å legge ved et bevis på at du faktisk eier en fysisk utgave på de forrige konsollene.

Lagringsfilene dine blir også med over, noe som i dette tilfellet også betyr at Achievements og Trophy-er belønnes automatisk.

Når det gjelder hvilke forbedringer som venter på PS5 og Xbox Series poengteres det at de nye konsollene byr på høyere bildeoppløsning, bedre kvalitet på teksturer og detaljer og langt kortere lastetider. Bildeoppdateringen har også fått seg et realt løft. På PlayStation 5 og Xbox Series X kan man velge å spille i 1440p med langt mer stabile 60 bilder i sekundet eller 4K med 30 bilder i sekundet. Xbox Series S vil på sin side kun la oss spille i 1080p og 60 bilder i sekundet.

Utviklerne benytter også anledningen til å fortelle at det har blitt solgt over 20 millioner eksemplarer av Star Wars Jedi: Fallen Order. Dermed er det faktisk en mulighet for at Star Wars: Battlefront fra 2015 lever farlig hva det å være tidenes bestselgende Star Wars-spill angår.