EA fortsetter å ha enerett på både NHL og UFC

EA har siden tidenes morgen hatt eneretten på å lage spill basert på National Hockey League (NHL) og Ultimate Fighting Championship (UFC). Enkelte synes dette er synd ettersom de ikke har noen konkurranse på området, og at det derfor svekker kvalitetene på spillene som leveres. Uansett om det stemmer eller ikke vet vi nå at det heller ikke blir noen endringer med det første.

Games Industry kan fortelle oss nå at EA har forlenget avtalen med NHL og UFC, med sistnevnte til og med 2030. Det finnes dog noen unntak som at Kina ikke er inkludert.

Mathieu Schneider fra spillerforeningen til NHL-spillerne (NHLPA) sier de er stolte av å kunne fortsette samarbeidet med EA Sports som de har gjort de siste snart 30 årene.

"Simuleringsfølelsen du får av å gå på den virtuelle isen på konsoller i NHL-spillene blir bare bedre og bedre. Det får også fansen til å føle tilhørighet til spillerne og sporten mer og mer."

Fra UFC-leiren er man også godt fornøyd med å kunne fortsette samarbeidet.

"Samarbeidet med UFC vil omfatte flere former for spill og selvuttrykk, tilgjengelig på flere plattformer, inkludert utvidede fremtidige tilbud for mobilspillere. Dette samarbeidet vil også fokusere på design, visualisering og utviklingsinnovasjoner for at spillene skal vokse og gå enda dypere inn i EA Sports UFC, påvirke hvordan spillene spilles og føles, og hvordan spillere tilknytter seg til sporten mens den skjer."

Kort sagt er det til EA du må rette nesen om du ønsker å utfolde deg på den virtuelle isen eller i oktagonen også i fremtiden. Hva synes du om det?