EA Games skilles fra EA Sports og blir EA Entertainment

HQ

De av dere som spiller Electronic Arts' racing- og/eller sportsspill er vant til å se EA Sports-logoen i stedet for den vanlige, og forskjellene mellom disse vil nå bli enda tydeligere.

Administrerende direktør Andrew Wilson har avslørt at de deler studioene sine inn i to separate organisasjoner: EA Entertainment og EA Sports. Det betyr i praksis at de to ikke lenger skal dele samme budsjett og lignende, men i stedet ha sine egne og få mer rom til å ta egne beslutninger.

Disse endringene medfører selvsagt også noen interne omrokkeringer, blant annet går Laura Miele fra å være EAs Chief Operating Officer til å bli President of EA Entertainment, Technology & Central Development. Hun kommer til å jobbe tett sammen med Respawn-grunnlegger Vince Zampella og noen andre ledere for å passe på DICE, Bioware. EA Motive, Respawn og de andre studioene som ikke har med sport å gjøre. I mellomtiden vil Cam Weber fortsette å lede EA Sports. Du kan lese mer om de mange andre endringene i innlegget hans.

Navngivningen er kanskje det mest interessante aspektet ved denne splittelsen, ettersom endringen fra EA Games til EA Entertainment får det til å virke som om Electronic Arts har lagt merke til suksessene til The Witcher, The Last of Us, Uncharted, Arcane og de andre spilluniversene som har tatt steget over til det store lerretet eller strømmetjenester. Wilson bekrefter imidlertid ikke dette, så tiden vil vise om det ligger mer bak denne omstruktureringen enn det åpenbare. Forhåpentligvis betyr det i alle fall ikke at mange dyktige folk blir sagt opp.