EA har en "ekte sult" etter å begynne å bruke AI

For mange kreative er kunstig intelligens årets store, dårlige moteord, men for dem som elsker å kutte kostnader og ta snarveier på alle mulige måter, er det den hellige gral. Teknologien er ikke helt der ennå, noe du kan se når du ser på et AI-generert bilde, men håpet for noen i spillutviklingsverdenen er at den snart vil kunne øke hastigheten på prosessene.

EAs administrerende direktør Andrew Wilson er en av disse menneskene. I en nylig investorsamtale (takk, PCGamer) sa han følgende om AI og studioet sitt. "Vi har gjort analyser på tvers av alle utviklingsprosessene våre, og akkurat nå, basert på vår tidlige vurdering, tror vi at mer enn 50 % av utviklingsprosessene våre vil bli positivt påvirket av fremskrittene innen generativ AI, og vi har team i hele selskapet som virkelig ønsker å gjennomføre dette."

"Det er en virkelig sult blant utviklerne våre etter å komme i gang med dette så raskt som mulig", fortsatte han. "For, igjen, den hellige gral for oss er å bygge større, mer innovative, mer kreative og morsommere spill raskere, slik at vi kan underholde flere mennesker over hele verden på global basis i et raskere tempo."

Tror du AI kan være nyttig i spillutvikling?