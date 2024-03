EA har lansert en ny smykkeserie inspirert av The Sims.

HQ

Akkurat i tide til morsdag har EA lansert en ny smykkeserie inspirert av The Sims.

The Sims Plumbob Collection består av tre nye produkter: et halskjede, en ring og øreringer. Alle tre produktene er laget av 18 karat gullbelagt rustfritt stål og syntetisk grønn zirkon, og de selges separat og kan kjøpes her.

"Spillerne kan nå matche simmene sine med denne oppsiktsvekkende kolleksjonen inspirert av spillets ikoniske Plumbob", erter EA. "I The Sims 4 Crystal Creations Stuff Pack kan simmerne lage smykker i spillet, og hvert enkelt smykke i Plumbob-kolleksjonen er designet av teamet med spillet i tankene, og til slutt laget ved hjelp av Plumbite-krystall og gullmetall."

Produktene ble lansert i forbindelse med lanseringen av spillets Crystal Creations Stuff Pack. Pakken ble lansert i forrige uke og gjorde det mulig for spillerne å være kreative og tilpasse smykker ved hjelp av et gemologibord.