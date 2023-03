EA har permittert over 200 Apex Legends testere

HQ

Baton Rouge, Louisiana-kontoret til EA har angivelig permittert over 200 testere som er ansvarlige for kvalitetssikring av Apex Legends. Oppgitt i en rapport fra Kotaku, sies det at det massive spillselskapet kunngjorde oppsigelsene under en Zoom samtale, som også ble organisert brått og ut av det blå.

Noen av testerne som er en del av disse oppsigelsene har snakket om beslutningen fra EA, og sa at dette inkluderer hele staben på Baton Rouge-kontoret, "som egentlig er hele deres (Apex Legends) QA-stab." Rapporten bemerker til og med at noen av testerne ble permittert timer etter endt nattskift.

EA har ikke uttalt seg om rapporten ennå, men fortalte Kotaku at de ville spre testinnsatsen andre steder.

Dette kommer også etter nyheten som brøt for noen uker siden om at et enkeltspiller Titanfall-spill har blitt kansellert i studioet, alt på toppen av at Apex Legends Mobile ble stengt mindre enn et år etter lanseringen.