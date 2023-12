EA har søkt om varemerket for "Neon Fox"

HQ

Som avslørt av den profesjonelle lekkasjen Kurakasis, har EA fylt ut et varemerke for ordene "Neon Fox".

Varemerket dekker kategoriene nedlastbar dataspillprogramvare, innspilt dataspillprogramvare, nedlastbar videospillprogramvare med mer. Kurakasis spekulerer i at dette kan være et nytt studio som snart vil bli annonsert.

Kurakasis nevnte også "Noen interessante fakta: I 2021 registrerte EA et annet varemerke med 'NEON' kalt NEON BLACK STUDIOS, noe som utløste spekulasjoner om det var navnet på et nytt Seattle-studio ledet av Kevin Stephens. Studioets navn ble ikke avslørt før i 2023, da det ble Cliffhanger Games, og det ble avslørt at de jobber med et spill basert på Marvels Black Panther. Neon Black Studios-varemerket ble lagt ned i 2022, ett år før EA offentliggjorde navnet på Kevin Stephens' studio."

The Game Awards går av stabelen neste uke, så forhåpentligvis trenger vi ikke vente for lenge på å se nøyaktig hva varemerket er relatert til.