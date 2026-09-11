EA kan bli slått sammen med Savvy Games etter oppkjøpet fra Saudi-Arabia

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Nå som Electronic Arts offisielt er blitt kjøpt opp av et konsortium av investorer, hovedsakelig bestående av det saudiarabiske Public Investment Fund (PIF), for svimlende 55 milliarder dollar, begynner vi å se hvordan denne enorme avtalen vil påvirke den nordamerikanske utgiveren.

I en rapport fra Bloomberg nevnes det at EA snart kan bli slått sammen med det saudiarabisk-eide forlaget Savvy Games Group, alt i et forsøk på å skape et megaforlag som fungerer som saudiarabernes «one-stop shop» for alt som har med deres spillvirksomhet å gjøre.

Rapporten hevder at det foreløpig ikke er tatt noen endelig beslutning om å gjennomføre denne fusjonen, særlig fordi Savvy for tiden er i ferd med å kjøpe opp utgiveren Moonton for 6 milliarder dollar. Skulle fusjonen imidlertid gjennomføres som planlagt, spekuleres det i at dette vil føre til at EA trapper opp satsingen på mobilspill, i stedet for å fokusere hovedsakelig på PC- og konsollspill.

Denne nyheten kommer også etter at EA forklarte at selskapet vil måtte kutte kostnadene med 700 millioner dollar i et forsøk på å redusere den enorme gjelden selskapet har pådratt seg som en del av oppkjøpet. Til sammenligning: mens en god del av kjøpesummen ble betalt direkte, ble rundt 20 milliarder dollar finansiert gjennom et lån for å få avtalen i havn, noe som må betales tilbake, og dette vil sannsynligvis være en av hovedårsakene til at EA til slutt vil måtte gjennomføre nedbemanninger, kanskje til og med stenge studioer, og helt sikkert vil fokusere på sine viktigste inntektsbringende franchiser og IP-rettigheter for å stramme inn på driftskostnadene.