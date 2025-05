EA kansellerer Cliffhangers Black Panther spill og stenger studioet samtidig

HQ

Electronic Arts har tatt beslutningen om å kansellere et av sine mer høyprofilerte nylig avslørte spill. Etter å ha forpliktet seg til prosjektet for bare et par år siden da det ble kunngjort i juli 2023, har Black Panther action-eventyret som ble laget av utvikleren Cliffhanger Games blitt økset, med EA som går et skritt videre og også stenger ned utvikleren også.

Dette er bekreftet i en rapport fra IGN, som bruker en e-post sendt til ansatte fra EAs president Laura Miele, der det nevnes at kanselleringen og permitteringene skjer for å "skjerpe fokuset vårt og sette vår kreative energi bak de viktigste vekstmulighetene."

Når studioet blir lagt ned, blir ansatte som forventet permittert, og selv om det nøyaktige antallet berørte utviklere ikke er nevnt, antas det å være et lavere antall enn den nylige bølgen av permitteringer som rammet Respawn.

Miele legger også til: "Disse beslutningene er vanskelige. De påvirker mennesker vi har jobbet med, lært av og delt ekte øyeblikk med. Vi gjør alt vi kan for å støtte dem - inkludert å finne muligheter innenfor EA, der vi har hatt suksess med å hjelpe folk inn i nye roller."

Dette setter et spørsmålstegn ved Motives Iron Man -spill, ettersom det i 2023 begynte å svirre et rykte om at Marvel gjorde en stor satsing på spill, og at EAs Iron Man og Black Panther -titler var viktige deler av dette initiativet. Foreløpig er Iron Man -spillet fortsatt i produksjon, til tross for at vi ikke har sett noe av substans i forhold til det på lenge.